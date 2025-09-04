Fudbal

Irfan Peljto sudi utakmicu Real Madrida u Ligi prvaka

3.4K  
Objavljeno prije 49 minuta

U VAR sobi bit će Dennis Higler iz Nizozemske te Christian Dingert iz Njemačke.

Najbolji bh. arbitar Irfan Peljto (41) dijelit će pravdu na otvaranju ligaške faze Lige prvaka.

Peljto će biti glavni sudija na utakmici prvog kola između Real Madrida i Marseillea koja se igra u utorak (16. septembar) u Madridu od 21 sati.

Asistirat će mu Senad Ibrišimbegović te Davor Beljo.

Četvrti sudija je Miloš Gigović.

U VAR sobi bit će Dennis Higler iz Nizozemske te Christian Dingert iz Njemačke.

Peljto je ove sezone sudio četiri utakmice.

Dvije u PL BiH, jednu u kvalifikacijama za Ligu prvaka te jednu u kvalifikacijama za Europa Ligu.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh