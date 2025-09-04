Irfan Peljto sudi utakmicu Real Madrida u Ligi prvaka

Najbolji bh. arbitar Irfan Peljto (41) dijelit će pravdu na otvaranju ligaške faze Lige prvaka.

Peljto će biti glavni sudija na utakmici prvog kola između Real Madrida i Marseillea koja se igra u utorak (16. septembar) u Madridu od 21 sati.

Asistirat će mu Senad Ibrišimbegović te Davor Beljo.

Četvrti sudija je Miloš Gigović.

U VAR sobi bit će Dennis Higler iz Nizozemske te Christian Dingert iz Njemačke.

Peljto je ove sezone sudio četiri utakmice.

Dvije u PL BiH, jednu u kvalifikacijama za Ligu prvaka te jednu u kvalifikacijama za Europa Ligu.

