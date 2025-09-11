Termini i sudije za sedmo kolo PL BiH: Halkić sudi derbi Želje i Borca

Prvi meč se igra u petak 12. septembra, a sastaju se Radnik Bijeljina i Sloga Doboj.

Duel se igra od 21,00 sati u Bijeljini, a meč sudi Dragan Petrović iz Banje Luke.

U subotu od 18,30 sati u Prijedoru igraju Rudar i Velež. Utakmicu će suditi Armin Kukić iz Bugojna.

Za nedjelju u 15,00 sati zakazan je meč između Posušja i Zrinjskog. Pravdu u Posušju dijelit će Antoni Bandić iz Gruda.

Isti dan od 19,45 sati na stadionu Pecara igraju Široki Brijeg i Sarajevo. Glavni arbitar bit će Dražen Marić iz Bijeljine.

Željezničar i Borac će u ponedjeljak na Grbavici od 21,00 sati igrati derbi kola,pišu

Utakmicu sudi Haris Halkić iz Sanskog Mosta.

Sve utakmice direktno prenosi Arena Sprot, osim meča Rudar – Velež koji će biti na kanalu MY TV.

