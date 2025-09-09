Barbarez izabrao sastav: Kulenović i Radeljić će utakmicu pratiti sa tribina

Bosna i Hercegovina je prije tri dana ostvarila ubjedljivu pobjedu 6:0 na gostovanju u San Marinu, dok je Austrija na domaćem terenu savladala Kipar rezultatom 1:0.

Selektor Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez donio je odluku na koja 23 igrača računa za večerašnju utakmicu.

Naime, Barbarez je odlučio da večerašnju utakmicu sa tribina gledaju Luka Kulenović i Stjepan Radeljić.

Na spisku za večerašnju utakmicu su:

Golmani: Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Martin Zlomislić

Odbrana: Nihad Mujakić, Eman Košpo, Tarik Muharemović, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Nikola Katić, Jusuf Gazibegović

Vezni red: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Haris Hajradinović, Nail Omerović

Napad: Esmir Bajraktarević, Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko

Bosna i Hercegovina se do sada sa Austrijom sastala pet puta, od čega su četiri utakmice bile zvanične, a jedna prijateljska. Oba tima su ostvarila po jednu pobjedu, dok su tri meča završena neriješenim rezultatom.

Utakmicu na Bilinom polju će suditi Jesús Gil Manzano iz Španije, a pomagaće mu zemljaci Diego Barbero i Ángel Nevado. Četvrti sudija je Guillermo Cuadra Fernandez, dok su VAR sudije Carlos del Cerro Grande i Valentín Gómez, svi iz Španije,pišu Vijesti

Na tabeli Grupe H vodi Bosna i Hercegovina sa 12 bodova, Austrija ima 9, Rumunija 6, Kipar 3 i San Marino 0 bodova.

