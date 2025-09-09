Fudbaler Rapida žestoko odbrusio Prosinečkom

Crna Gora sinoć je doživjela težak poraz od Hrvatske (0:4) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, no čini se da to nije glavna tema u crnogorskim medijima.

Preskočio septembarske akcije

Naime, Andrija Radulović je preskočio septembarske akcije Crne Gore, nije ga bilo za mečeve sa Češkom i Hrvatskom, a onda je u terminu jednog od duela “sokola” odigrao prijateljski meč za Rapid. Takvu situaciju selektor Robert Prosinečki opisao je kao “pokazatelj koliko se voli Crna Gora”, da bi se nakon svega crnogorski reprezentativac obratio pismom Dejanu Savićeviću, predsjedniku Fudbalskog saveza Crne Gore.

Ofanzivac bečkog velikana je naglasio kako ne želi da pismo bude javno prije utakmice sa Hrvatskom u Zagrebu, a portal Antena M, koji je imao uvid u njega, objavio ga je dan nakon poraza selekcije na “Maksimiru” (4:0).

“Poštovani predsjedniče, zbog zlonamjernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osjećam potrebu da Vam se obratim kao čovjek, fudbaler i Crnogorac, kako biste znali šta je istina u ovom slučaju. Napominjem da ću o svemu upoznati i crnogorsku javnost, ali nakon utakmice sa Hrvatskom, jer ne želim da na bilo koji način remetim atmosferu u reprezentaciji i oko nje, uoči važnog meča”, počeo je Radulović.

Naglasio je da je selektora Prosinečkog obavijestio porukom o razlozima zbog kojih ne može da se pojavi na okupljanju reprezentacije u Podgorici.

“Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vrijeme manifestuju tokom svake utakmice: vroglavica, povraćanje, čak i nesvjestica. Obavijestio sam ga da sam sa klupskim ljekarom dogovorio da tokom pauze u prvenstvu uradimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku Selektor je odgovorio istog trenutka, jednom riječju – OK. Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osjećam, da li sam uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih volio i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine”, napisao je Radulović.

Istina o nedolasku

Prokomentarisao je i pisanja medija da je otkazao poziv za nastup za Crnu Goru, a da je igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije.

“U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vrijeme bio pripravan pored terena, kako bi mogao da uradi nalaze u realnim uslovima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minutu sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uslovima napora koje nose utakmice”.

Kako kaže to je u najkraćem “objašnjenje i istina o nedolasku na pripreme reprezentacije”.

“Komentar selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori niko nema pravo da dovodi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lijepo vaspitanje dozvoljava da kažem. Moja je čvrsta namjera da ozdravim, a onda da dugo i dugo dajem sve što mogu mojoj jedinoj državi. I da ostvarim san – da u najdražem dresu zaigram na Svjetskom i Evropskom prvenstvu. Vas srdačno pozdravljam i želim puno sreće, večeras na Maksimiru i ubuduće. Andrija Radulović, ponosni reprezentativac Crne Gore”, napisao je fudbaler Rapida

Facebook komentari