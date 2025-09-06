Evo kako izgleda stadion Seravale, nacionalni ponos San Marina: Zmajevi će tu tražiti četvrtu pobjedu u nizu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 sati u San Marinu igra četvrti meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i nastojat će da dođe do istog broja pobjeda.

Ekipa “Avaza” prisustvovala je sinoć na treningu i pres-konferenciji naše reprezentacije najstarijoj republici na svijetu, te je zabilježila nekoliko fotografija koje možete pogledati u nastavku.

Olimpijski stadion Seravale

U malenoj državi poput San Marina, svaki detalj ima posebnu simboliku. Tako je i sa Olimpijskim stadionom u Seravaleu, koji nije samo sportski objekat, nego i jedno od ključnih mjesta na kojem se gradi nacionalni identitet.

Stadion je otvoren 1969. godine i kapaciteta je nešto više od 6.000 mjesta, što ga čini gotovo „gigantom“ u odnosu na veličinu cijele države.

Na njemu igraju i reprezentacija i svi sanmarinski klubovi u evropskim takmičenjima, jer drugih stadiona sa potrebnim uslovima u zemlji – jednostavno nema.

Historijski trenutak

Upravo zato Seravale ima status nacionalnog ponosa. Za domaće navijače, svaka utakmica je praznik – ne samo sportski, nego i društveni događaj, naročito kada dolaze neke od najvećih reprezentacija Evrope sa svojim zvijezdama. A mi definitivno imamo jednu takvu, to je Edin Džeko.

Stadion je uređen i kompaktnog izgleda – s travnjakom u dobrom stanju i jednostavnom infrastrukturom, prilagođenom potrebama države od 30 hiljada stanovnika.

Iako skroman, ima posebnu draž – upravo ovdje se čuvaju uspomene na rijetke, ali slavne trenutke sanmarinskog fudbala – poput historijskog gola protiv Engleske 1993. godine.

Facebook komentari