Fudbaleri BiH uskoro lete prema Italiji, nema nikakve drame

Fudbalska reprezentacija BiH u 15:45 sati će poletjeti iz s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu za Rimini, odakle će dalje otići prema San Marinu.

Podsjećamo, naša reprezentacija je trebala poletjeti prema Italiji u 10 sati, no let je pomjeren za 15:45 sati.

Iako se pojavila u nekim medijima informacija da se odvija velika drama, od toga, prema informacijama “Avaza”, ipak nema ništa.

Fudbaleri su na vrijeme obaviješteni kada će poletjeti, tako da nikakvih problema nema, niti su igrači zaglavljeni na aerodromu.

Planirano je da naši fudbaleri u San Marinu u 19 sati odrade trening, no ostaje da se vidi da li će doći do nekih pomjeranja, s obzirom na novi plan leta.

