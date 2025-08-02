Nakon napada na fotografa tokom utakmice sa Željezničarom: Dvojica huligana u Doboju novčano kažnjeni

Policijska uprava Doboj kaznila je dva lica zbog incidenta koji se dogodio na utakmici šestog kola WWin lige Bosne i Hercegovine između Sloge Meridian i Željezničara. Susret je završio bez golova, ali u završnim minutama na terenu su viđene šokantne scene.

Grupa huligana iz Doboja utrčala je na teren i fizički napala fotografa iz Sarajeva, koji je došao zabilježiti utakmicu. Ipak, hrabri mladić nije ostao pasivan – uspio je sam rastjerati nekoliko napadača.

Nakon ovog incidenta, Policijska uprava Doboj sankcionisala je dva počinioca novčanim kaznama, saopćio je glasnogovornik PU Doboj, Aleksandar Vuković.

– Policijski službenici Policijske uprave Doboj 30.08.2025. godine, vršeći obezbjeđenje nogometne utakmice između FK Sloga Meridian i FK Željezničar Sarajevo na stadionu Luke u Doboju su sankcionisali dva lica izdavanjem prekršajnog naloga u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama – navode iz PU Doboj i objašnjavaju:

– Brzom reakcijom policijskih službenika spriječeni su veći incidenti i jedno lice je sankcionisano u skladu sa članom 23. stav 3. Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama zbog nedoličnog i uvredljivog ponašanja na sportskoj priredbi, dok je drugo lice sankcionisano u skladu sa članom 3. stav 12. istog Zakona zbog neovlaštenog ulaska na sportski teren – stoji u saopćenju.

Facebook komentari