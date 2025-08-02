Žrijeb Lige prvaka na rasporedu danas u Monaku, evo kako izgledaju jakosne grupe

Žrijeb Lige prvaka za novu sezonu bit će održan večeras u Grimaldi Forumu u Monaku, s početkom u 18:00 sati.

Poznate su i jakosne grupe uoči žrijeba koji se održati danas u 18:00 sati.

Šešir 1: Pari Sen Žermen, Real Madrid, Mančester Siti, Bajern Minhen, Liverpul, Inter Milano, Čelzi, Borusija Dortmund, Barselona.

Šešir 2: Arsenal, Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Benfika, Atalanta, Viljareal, Juventus, Ajntraht Frankfurt, Klub Briž.

Šešir 3: Totenhem, PSV, Ajaks, Napoli, Sporting, Olimpijakos, Slavija Prag, Bodo/Glimt, Marsej.

Šešir 4: Kopenhagen, Monako, Galatasaraj, Karabag, Union Sen Žiluaz, Atletik Bilbao, Pafos, Kajrat, Njukasl.

Kao i prošle sezone, svaki tim će odigrati osam utakmica – po četiri kod kuće i četiri u gostima. Osam najbolje plasiranih ekipa ide direktno u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati dodatne mečeve za plasman među 16 najboljih. Ekipe od 25. do 32. mjesta završit će svoje evropsko putovanje u ovoj fazi takmičenja.

Titulu brani Pari Sen Žermen, koji je prošle sezone u finalu ubjedljivo savladao Inter rezultatom 5:0.

Prvo kolo bit će odigrano od 16. do 18. septembra, dok je osmo, ujedno i posljednje, zakazano za 28. januar 2026. godine.

