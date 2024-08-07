Krunić objavio spisak mlade reprezentacije BiH: Misimovićev sin izazvao kontroverzu

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije za EURO 2027 počinje 5. septembra kada će snage u 18:00 sati na stadionu Pod Bijelim brijegom odmjeriti protiv selekcije Izraela.

Povodom toga selektor mlade nogometne reprezentacije BiH Branislav Krunić za ovaj duel pozive je uputio 22 igrača, a na spisku su se našli: Tarik Karić (FK Velež), Mladen Jurkas (FK Borac), Arman Šutković (HŠK Zrinjski), Senad Mustafić (SK Sturm Graz, Austrija), Filip Taraba (NK Istra 1961, Hrvatska), Nidal Čelik (RC Lens, Francuska), Haris Berbić (FK Borac), Božidar Dimitrić (FK Radnik), Luka Mikulić (HŠK Posušje), Amar Ibrišimović (FC Schalke 04, Njemačka), Niko Kovač (US Lecce, Italija), Muhamed Buljubašić (Rizespor, Turska), Nedim Keranović (FK Rudar Prijedor), Albin Omić (FK Sloga Doboj), Aldin Mešić (FK Velež), Anes Krdžalić (FK Sarajevo), Darko Savić (FK Sloga Doboj), Matej Šakota (HŠK Zrinjski), Aleksandar Kahvić (SSV Ulm 1864, Njemačka), Malik Tubić (FC Schalke 04, Njemačka) i Davor Rakić (FK Željezničar).

Ovo je spisak igrača objavljen na službenoj stranici Nogometnog saveza BiH, ali zanimljivo je da on ne korespondira s onim koji su objavljeni na društvenim mrežama u vlasništvu saveza.

Naime, kao što se može vidjeti na spisku nema Luke Misimovića sina Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK Borac, dok se Misimovićevo ime, slučajno ili namjerno, nalazi na spiskovima koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Pomenute razlike izazvale su dilemu da li je neko iz Nogometnog saveza BiH “na prevaru” pokušao uvrstiti Misimovićevog sina koji nije standardan u svom klubu, a u prvih pet kola nove sezone za Rudar je odigrao samo jedan meč u kojem je ušao s klupe za rezervne igrače.

Osim što je upitan poziv mlađeg Misimovića koji nije standardan u svom klubu, primjetno je da su se na spisku našla imena još nekoliko nogometaša koji imaju malu minutažu u svojim klubovima te su i upitne kvalitete za selekciju koja treba biti krajnji filter za “A” reprezentaciju.

Facebook komentari