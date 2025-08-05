Amar Dedić proglašen igračem utakmice nakon sjajne asistencije za prvi gol Benfice

Benfica je sinoć u okviru 3. kola portugalske lige savladala Tondelu rezultatom 3:0, a jedan od ključnih trenutaka meča bila je briljantna asistencija bh. reprezentativca Amara Dedića.

Već u 31. minuti meča, Dedić je sjajno pronašao Franju Ivanovića, koji je preciznim udarcem otvorio rezultat i postavio tempo za ostatak utakmice. Upravo ta akcija pokazala je koliki utjecaj Dedić može imati na igru svog tima – njegov pregled igre i precizno dodavanje omogućili su prvijenac Benfice u ovom susretu.

Bh. veznjak je nakon utakmice proglašen za igrača utakmice, što potvrđuje njegov izuzetan doprinos i utjecaj na tim. Trijumf Benfice potvrđuje odličnu formu tima, ali i sve bolju ulogu Amara Dedića, čija kreativnost u sredini terena

