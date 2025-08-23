Velež u Bijeljini večeras traži pozitivan rezultat

U utakmicama petog kola WWin lige Bosne i Hercegovine večeras ćemo od 21 sat pratiti dva duela.

Prvi duel igra se u Bijeljini gdje ekipa Radnika dočekuje ekipu Veleža.

Obje ekipe su imale zanimljiv početak sezone. Radnik je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u prva dva kola skupio dva boda.

Nakon toga je slavio pobjedu protiv Posušja sa 2:0, a onda je uslijedio poraz protiv ekipe Rudara iz Prijedora.

Sa druge strane Velež za sada ima jednu pobjedu, jedan remi i dva poraza u prvenstvu.

Savladali su Široki Brijeg na Pecari sa visokih 1:3, ali su u posljednjem kolu poraženi protiv Željezničara na domaćem terenu sa 0:1.

Također, poraz su upisali protiv Sloge iz Doboja u prvom kolu, dok su u drugom kolu remizirali protiv Borca.



Sasvim sigurno da nas čeka dobra utakmica u Bijeljini, a za Velež pravo nastupa nemaju Ante Hrkać i Ivan Šarić zbog crvenih kartona u prošlom kolu.

U drugoj utakmici Široki Brijeg će na stadionu Pecara ugostiti ekipu Sloge iz Doboja.

Ekipa Sloge je pod vodstvo Vule Trivunovića furiozno ušla u prvenstvo Bosne i Hercegovine sa dvije pobjede!

Sloga je bila bolja od Veleža, a zatim je kreirala veliko iznenađenje i savladala Sarajevo.

Ipak, u posljednjoj utakmici bili su poraženi i to protiv banjalučkog Borca sa 1:0.

Sa druge strane Široki Brijeg ima identičan rekord kao i Radnik iz Bijeljine, pobjeda, poraz i dva remija.

Širokobriježani su odigrali neriješeno Posušja i Zrinjskog, a izgubili su od Veleža pred domaćom publikom.

Za sada jedina pobjeda za ekipu sa Pecare bila je u Prijedoru protiv Rudara kada su slavili sa 1:2.

Sasvim sigurno da nas očekuje i na Pecari itekako dobra utakmica. Sloga traži povratak na pobjednički kolosijek, dok Široki želi obradovati svoje navijače.

Subota 23. august 2025

21:00 FK Radnik – FK Velež

21:00 NK Široki Brijeg – FK Sloga

