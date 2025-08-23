Tramp otkrio kada i gdje će biti održan žrijeb za Svjetsko prvenstvo

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u nogometu održat će se 5. decembra u “Kennedy Centeru” u Vašingtonu, potvrdio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump).

– To je vjerovatno najveći sportski događaj – rekao je Tramp u Ovalnom uredu, dok je uz njega sjedio predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Đani Infantino (Gianni Infantino). Tramp je tom prilikom držao trofej namijenjen osvajaču Mundijala.

Svjetsko prvenstvo će naredne godine biti organizovano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a na Mundijalu će učestvovati rekordnih 48 reprezentacija.

Planirano je odigravanje 104 utakmice, dok će domaćin finala biti Nju Džersi, gdje je već odigrana završnica ovogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva.

Mundijal počinje 11. juna i trajat će do 19. jula naredne godine.

