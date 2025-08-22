UEFA žestoko kaznila bh. klubove

Evropska fudbalska federacija UEFA izrekla je visoke novčane kazne bh. klubovima koji su ove sezone učestvovali u kvalifikacijama za evropska takmičenja.UEFA je kaznila Zrinjski, Željezničar i Sarajevo sa ukupno 98.750 eura,piše Avaz



Zrinjski će u UEFA kasu morati uplatiti 59.250 eura. Mostarski klub kažnjen je zbog paljenja baklji tokom kvalifikacija za Ligu prvaka. Prvi meč protiv Virtusa u San Marinu koštao ih je 15.500 eura, revanš 19.250 eura. Nakon prvog duela sa Slovanom u Bratislavi sankcionisani su sa 15.250 eura, a poslije revanša na domaćem terenu sa 9.250 eura.Željezničar je kažnjen zbog incidenata u Sloveniji tokom utakmice s Koperom. Plavi će morati platiti 25.550 eura, a razlozi su bacanje predmeta (20.000 eura), utrčavanje u teren (5.000 eura) i korištenje baklji (500 eura).

Sarajevo je nakon duela s Krajovom kažnjeno sa 14.000 eura. Bordo tim prekršio je propise o sigurnosti, jer su tokom utakmice zabilježeni incidenti poput blokiranja javnih prolaza na stadionu.

Facebook komentari