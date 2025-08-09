Vlasnik PSG-a Al-Kelaifi stigao u Sarajevo: Emir Hadžić podijelio fotografiju s njim

Sarajevo će naredna dva dana biti centar sportskih događaja u regiji zbog obilježavanja jubilarnog 15. izdanja Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. U glavni grad doputovali su mališani iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i BiH, kao i brojni ugledni gosti iz javnog i sportskog života Evrope i svijeta. Građani i posjetitelji mogli su očekivati bogat program prepun takmičenja, zabave i druženja.

Sinoć je u Sarajevo stigao Naser Al-Kelaifi, vlasnik Paris Saint Germaina, koji je odsjeo u hotelu Swissotel i fotografisao se s fanovima. Fotografijom sa prvim čovjekom PSG-a se pohvalio i bivši direktor Sarajeva i nekadašnji fudbaler Emir Hadžić.

Nažalost, zbog snažnog nevremena i jake kiše otkazan je planirani događaj ispred SCC-a. Vrhunac večeri, prijateljska utakmica All-Star Teama predvođenog Aleksandrom Čeferinom protiv mladih takmičara Sportskih igara mladih, trebao je biti održan u 21 sat.

Uz Al-Kelaifija, u Sarajevo su doputovali i nogometni velikani poput Predraga Mijatovića, Šimea Vrsaljka, Aljoše Asanovića, Senijada Ibričića, Emira Spahića, Vedada Ibiševića, Nemanje Matića, Marija Stanića i Mehmeda Baždarevića.

Sportska priča se nastavlja u petak u sarajevskoj Vijećnici, gdje će najtrofejniji evropski košarkaški trener Željko Obradović biti proglašen novim Ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih, pridruživši se porodici SIM Ambasadora koja uključuje Čeferina, Al-Kelaifija, Edina Džeku, Luku Modrića, Vedad Ibiševića, Predraga Mijatovića, Darija Srnu, Nemanju Vidića i druge.

Svi događaji bit će emitovani uživo u 14 zemalja, dok će gledaoci u BiH moći pratiti program preko N1, Arena Sport i Sport Klub kanala. Dvodnevni program ispunjen sportom, druženjem i inspirativnim trenucima potvrđuje značaj Sportskih igara mladih kao najveće amaterske sportske manifestacije u regiji koja okuplja djecu i mlade iz cijele jugoistočne Evrope.

