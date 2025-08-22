Osmogodišnjak potpisao ugovor s Nikeom, pogledajte šta sve može s loptom

Mladi brazilski nogometaš Natanzinjo (Nathanzinho), koji ima samo osam godina, pokazao je toliko talenta da je već potpisao dugogodišnji ugovor s brendom sportske opreme Nike.

Današnji nogomet u velikoj mjeri zavisi od marketinga, a potpisivanje ugovora s osmogodišnjim dječakom samo potvrđuje tu tvrdnju.

Natanzinjo nije običan dječak – mediji ga nazivaju čudom od djeteta. Talentovani igrač Flamenga ocijenjen je kao jedan od najvećih mladih talenata brazilskog nogometa.

Videosnimci Nathanzinha postali su viralni, pokazujući njegovu nadmoć na terenu i protiv vršnjaka i protiv starijih dječaka, koji mu ne predstavljaju prepreku.

On je ušao u historiju kao najmlađi nogometaš ikad koji je potpisao ovakav tip ugovora. Prema brazilskom listu O Globo, Nike je osigurao prava na jednog od najvećih talenata svjetskog nogometa, uz velika očekivanja koja prate mladog igrača.

Prošle sezone Natanzinjo je postigao 18 golova u državnom prvenstvu Rija i bio najbolji igrač i strijelac takmičenja.

Nike je ranije potpisao sličan ugovor s talentom Borussije Dortmund Jusugom Mukokom, tada 14-godišnjim, ali njegova karijera nije se razvila prema očekivanjima.

