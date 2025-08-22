Milan ima novog napadača: Dolazi iz Bajer Leverkusena, evo ko je on

A.C. Milan ima novog napadača, a riječ je o Nigerijcu Viktoru Bonifejsu (Victor Boniface). On dolazi iz Bajer Leverkusena (Bayer Leverkusena). Ovaj fudbaler je godinama igrao sjajno za Leverkusen i tu je bio važan dio u pohodu na titulu prvaka Njemačke u pretprošloj sezoni. Snažni napadač je na kraju doveden ispred nekoliko drugih eminentnih opcija.

Glavni favorit za napad Milana bio je Dušan Vlahović iz Juventusa, ali do dogovora nije došlo. Pregovori su trajali i s Rasmusom Hojlundom, ali je dogovor na kraju postignut s Bonifejsom.

Nigerijac će Milan koštati 5 miliona eura za posudbu i 24 miliona eura za otkup ugovora na kraju sezone. Ukoliko Milan otkupi njegov ugovor, dogovoreni su i detalji saradnje, pa će Boniface potpisati ugovor s Rosonerima (Rossonerima) do 2030. godine.

