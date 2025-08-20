Njukasl odgovorio na optužbe Isaka: Niko mu nije obećao da će biti prodat ovog ljeta

Švedski fudbalski as Aleksander Isak sinoć je po prvi put javno progovorio o svojoj želji da napusti Njukasl, a reakcija kluba uslijedila je gotovo odmah.

Isak je na društvenim mrežama poručio da je povjerenje između njega i kluba narušeno:

– Kada se prekrše obećanja i izgubi povjerenje, odnos se ne može nastaviti. Čvrsto vjerujem da je promjena u najboljem interesu svih, a ne samo mene. Tako stvari stoje trenutno, barem što se mene tiče.

Nedugo zatim Njukasl je objavio službeno saopćenje u kojem su oštro osudili njegov potez.

– Razočarani smo što smo večeras putem društvenih mreža saznali za objavu Aleksandera Isaka. Želimo jasno naglasiti da je Alex i dalje pod ugovorom i da mu nijedan čelnik kluba nikada nije dao obećanje da može otići ovog ljeta – stoji u saopćenju.

Dodali su i da će interesi kluba biti zaštićeni:

– Uslovi za njegov transfer ovog ljeta nisu ispunjeni i ne očekujemo da će se to promijeniti. Aleks je dio naše porodice i bit će dobrodošao kad se ponovo priključi saigračima.

Podsjetimo, Njukasl je već odbio dvije ponude Liverpoola za Isaka, a posljednja je iznosila čak 140 miliona eura. Do kraja prelaznog roka ostalo je još 11 dana, pa će se tek vidjeti hoće li Isak ove sezone igrati u crno-bijelom dresu Newcastlea ili možda u crvenom dresu Liverpoola.

