Štimac: Utreht je favorit, ali ih ovdje sutra od prve minute čeka “pakao”

Zrinjski u četvrtak u play-offu UEFA Europske lige dočekuje nizozemski Utreht. Trener bh. prvaka Igor Štimac rekao je kako su u tom ogledu Nizozemci favoriti, ali da se Zrinjski na svom stadionu neće predati nikome.

Štimac je na konferenciji za novinare rekao kako je Utreht respektabilna i kvalitetna ekipa, ekipa koja je završila u vrhu nizozemske lige, koja je u rangu malo ispod „liga petice“.

– Naravno da imaju ulogu velikog favorita u ovim mečevima, ali šta ima slađe od toga? Meč od kojeg mi možemo puno dobiti, a ne možemo ništa izgubiti. Ovo je prilika da svi zajedno uživamo u nogometu, ali i da napravimo sve da protivniku pokažemo zube i iskoristimo svoje prilike – poručio je Štimac.

Iskustvo i mirnoća

Kako je kazao, Utreht ima igrače koji su, tehnički gledano, na vrhunskom nivou. Imaju iskustvo i mirnoću u zadnjoj liniji, brze i tehnički potkovane igrače u veznoj liniji te opasne igrače u napadu.

– Jedan spoj mladosti i iskustva, dobro izbalansirana ekipa. Sad su doveli igrača koji im je nedostajao da stave tačku na „i“, a to je Sebastian Ale koji je došao iz Borusije Dortmund. Utreht je iznimno ozbiljna ekipa koja, fudbalski gledano, može igrati protiv svakoga – smatra trener „Plemića“.

Ipak, Štimac je dodao kako su dobro analizirali protivnika i da se Zrinjski nikome neće predati na svome stadionu.

Facebook komentari