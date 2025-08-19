Pavel Podkolžin postao najviši nogometaš u historiji

Pavel Podkolžin, nekadašnji profesionalni NBA košarkaš, upisao je historijski trenutak u nogometu nakon što je 19. augusta 2025. zaigrao za FC Amkal u FONBET Kupu Rusije protiv Kaluge. Sa svojih 226 cm, Podkolžin je sada najviši igrač u historiji nogometa.

Podkolžin je košarkašku karijeru gradio nastupajući od 2004. do 2006. za Dalas Maverikse Maverickse, upisavši šest nastupa. Bio je 21. pick NBA drafta 2004. godine, kojeg je odabrao Juta Džez. Profesionalnu karijeru u košarci završio je 2019. nastupajući za Univerzitet Jugre iz Surguta.

Nakon povlačenja iz košarke, 40-godišnji Podkolžin okrenuo se nogometu i odmah postavio rekord nastupom u FONBET Kupu Rusije.

