Sergej Barbarez odabrao igrače za San Marino i Austriju

Zmajevi će u San Marinu gostovati 6. 9., dok tri dana poslije u Zenici dočekuju selekciju Austrije.

Selektor Sergej Barbarez je za ovo okupljanje pozvao 25 igrača.Sretni smo zbog novog okupljanja jer svima nam je velika čast što smo dio reprezentacije. Pozvali smo 25 igrača među kojim ovog puta nema Ermina Bičakčića i Darija Šarića jer trenutno nemaju klub. U razgovorima su sa novim potencijalnim klubovima i vjerujem da će riješiti to uskoro. Naravno, još uvijek zbog povrede ne možemo računati na Seada Kolašinca. Odlučili smo se da na spisak uvrstimo dva mlada igrača kojim je ovo prvi poziv u seniorsku selekciju. Bitno nam je da osjete atmosferu i šta znači biti dio „A“ reprezentacije a naravno, na njima je da pokažu šta znaju“, rekao je selektor,pišu

Sergej Barbarez će press konferenciju održati uoči okupljanja, u petak 29. avgusta u 10:30 sati u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu.

