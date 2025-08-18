Barbarez o dva nova talenta na spisku: “Važno je da osjete atmosferu”

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je saopštio spisak igrača na koje računa u predstojećim kvalifikacionim mečevima za Svjetsko prvenstvo. Riječ je o duelima protiv San Marina i Austrije, koji su zakazani za početak septembra.

Posebnu pažnju privuklo je uvrštavanje dva velika talenta bh. fudbala – Emana Košpe i Kerima Alajbegovića.

– Sretni smo zbog novog okupljanja jer svima nam je velika čast što smo dio reprezentacije. Pozvali smo 25 igrača među kojim ovog puta nema Ermina Bičakčića i Darija Šarića jer trenutno nemaju klub. U razgovorima su sa novim potencijalnim klubovima i vjerujem da će riješiti to uskoro. Naravno, još uvijek zbog povrede ne možemo računati na Seada Kolašinca. Odlučili smo se da na spisak uvrstimo dva mlada igrača kojim je ovo prvi poziv u seniorsku selekciju. Bitno nam je da osjete atmosferu i šta znači biti dio A reprezentacije, a naravno, na njima je da pokažu šta znaju – istakao je Barbarez za zvaničnu stranicu NS BiH.

Košpo je nedavno napunio 18 godina i od ljeta je član italijanske Fiorentine, dok će Alajbegović svoj 18. rođendan proslaviti u septembru. I on je ovog ljeta promijenio sredinu – iz Bajer Leverkusena prešao je u Red Bul Salzburg u transferu vrijednom dva miliona eura. U austrijskom timu već je odigrao osam utakmica, postigao dva gola i dodao jednu asistenciju.

Najavljeno je da će Barbarez konferenciju za medije održati 29. augusta u 10:30 sati u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu.

