Dalić ga je volio, a sada je suspendovan: Sučića nema na spisku

Hrvatski fudbaler Luka Sučić (22) neće se naći na spisku trenera Zlatka Dalića za septembarsko okupljanje reprezentacije Hrvatske.

Također, fudbaler tako neće biti ni na spisku za utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore.

Dalić je odlučio suspendovati veznjaka Real Sociedada do daljnjeg, a mjera bi se mogla protegnuti i na kasnije akcije reprezentacije, pišu Sportske novosti.

Sučić je u junu propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Gornji Vakuf-Uskoplje.

Prema informacijama koje su se tada pojavile u medijima, veznjak je od Dalića tražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio kako mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o prioritetima.

Sučić je tražio mišljenje i od saigrača, među njima i kapitena Luke Modrića koji mu je rekao da on ne bi išao te podsjetio da je i njegova sestra više puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih utakmica. Uprkos savjetima, Sučić je nakon što je reprezentacija 7. juna sletjela u Osijek, automobilom otišao u Gornji Vakuf-Uskoplje.

Selektoru je rekao da se može vratiti na dan utakmice protiv Češke, ali Dalić mu je jasno poručio: ako ode, nema potrebe da se vraća. Hrvatska je bez njega uvjerljivo savladala Češku 5:1, dok je Sučić bio na svadbi.

