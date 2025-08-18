Junajted prekrižio skupocjeno pojačanje od prije dvije godine

Mančester Junajted, prema navodima medija s Ostrva, otpisao je napadača Rasmusa Hojlunda.

Ovaj 22-godišnji reprezentativac Danske je prije dvije sezone stigao u ovu ekipu iz Atalante u transferu vrijednom oko 80 miliona eura.

Inače, Junajted je ovog ljeta doveo Benjamina Šeška iz Red Bul Salzburga, a što se tiče opcija u napadu tu su i Žošua Cirkci te još jedno pojačanje iz ljetnog prelaznog roka – Kunja, koji je stigao Vulverhemptona.

Hojlund u jučerašnjem meču protiv Arsenala nije bio ni na klupi, što je samo potvrdilo teoriju o odlasku.

Junajted je otvoren i za opciju prodaje, kao i posudbe.

Podsjećamo, Hojlund je u dresu ekipe iz Mančestera upisao 95 nastupa, a postigao je 26 golova.

Facebook komentari