Životna nepravda Meše Baždarevića: Jedan potez koštao ga svjetske scene

Mehmed Meša Baždarević, legenda bh. fudbala i jedan od najboljih igrača koji su ikada nosili dres sarajevskog Željezničara, doživio je životnu nepravdu koja mu je obilježila karijeru.

Zbog jednog bizarno neshvatljivog incidenta, Mehmed je propustio priliku da zaigra na Svjetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji, iako je bio nezamjenjiv član tadašnje reprezentacije Jugoslavije koju je vodio Ivica Osim, još jedna legenda Željezničara.

Refleks koji ga je koštao

Sve se dogodilo tokom kvalifikacione utakmice Jugoslavije protiv Norveške na sarajevskom Koševu. Naizgled ničim izazvan, Mehmed je pljunuo prema turskom sudiji Yusufu Namoğlu, nakon što ga je igrač Norveške udario koljenom u glavu. Pljunuo je ne prema sudiji, već refleksno, ali pogodak nije bio precizan. Incident je šokirao sve prisutne, a Baždarević je odmah dobio crveni karton i suspenziju od godinu dana, što ga je koštalo nastupa na Svjetskom prvenstvu.

“Nažalost, toga se i danas dobro sjećam i žao mi je što se sve to dogodilo u mom Sarajevu. Istina je da me igrač Norveške udario jako koljenom u glavu i bio sam potpuno nesvjestan. Onda sam pljunuo prema njemu, a ne prema sudiji, ali nisam pogodio. Dobio sam crveni karton i godinu dana suspenzije. Tada nisam imao podršku saveza i sve sam morao sam da pravdam,” prisjeća se Baždarević.

Iako je kazna kasnije smanjena, do Svjetskog prvenstva u Italiji već je bilo kasno. Kasnije je, na prijateljskoj utakmici protiv Turske, sreo tog istog sudiju koji mu se izvinjavao, ali Baždarević nije želio razgovarati – osjećao je da mu je tada načinjena velika nepravda.

Reprezentacija nije mogla bez njega

Mehmed Baždarević je rođen 1960. godine u Višegradu. U Željezničaru je „od malih nogu“. Prvi put je igrao za Željezničar 1928. godine i do svog odlaska u Sochaux-Montbeliard, 1987. godine, je bio Željin točak zamajac. Najbolji i najvažniji igrač. Tada su igrali i takvi majstori ove igre kao što su Baljić i Škoro, i uvijek pouzdani Šabanadžović, ali bez Baždarevića to ne bi išlo. Za njega nije bilo izgubljene lopte. Govorili su neki, koji se sjećaju, da je bio personifikacija samog Di Stefana. Izgarao je za svoju ekipu. Za Željezničar je odigrao više od 300 utakmica postigavši pri tome nešto manje od 100 golova. U reprezentaciji je igrao skoro za sve postojeće selekcije. S olimpijskom reprezentacijom osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Anđelesu. Za A reprezentaciju bivše države je debitovao 1983. godine i igrao do raspada zemlje.

Za Jugoslaviju je odigrao 54 utakmice i postigao četiri gola. Dva puta je igrao i za Bosnu i Hercegovinu.

Baždarević je igrao za Željezničar dok ga je vodio Ivica Osim. Stigao je „Željo” do finala Kupa, polufinala Kupa Uefa, ali osvojenog trofeja nije bilo. Prešao je u francuski Sochaux, postao je klupska legenda. Odigrao je za ovaj klub gotovo četiri stotine utakmice, Svaku na istom nivou, maksimalnom. Nakon toga igra kratko za Nimes Olympique i švajcarski Etoile Carouge.

Bilo je i priznanja. Dva puta je bio najbolje ocijenjen igrač prvenstva Jugoslavije, bio je najbolji strani igrač francuske Prve lige (1989.) i najbolji trener francuske Druge lige (2004.). S 38 godina je prestao igrati, počeo je s trenerskom karijerom. Trenirao je klubove u Francuskoj (Istres, Grenoble, Sochaux), Tunisu (s Etoile Sportive Du Sahel je bio finalist Afričke lige šampiona) i Kataru (Al-Wakrah). Krajem 2014. godine je postao trener reprezentacije Bosne i Hercegovine. Osvaja prijateljski Kirin kup u Japanu nakon pobjede protiv domaćina, a 2017. daje sam ostavku bh. savezu. Prethodno se nije uspio plasirati na EP u Francuskoj 2016. godine, a loše je ekipa BiH stajala u kvalifikacijama za SP u Rusiji 2018.godine, prenosi Dnevno.

No, to nije umanjilo njegov ugled i omiljenost kod navijača. O hrvatskom fudbalu ima prekrasno mišljenje:

“Hrvati su poslije raspada Jugoslavije prvi prihvatili i nastavili sa školom jugoslovenskog fudbala, nastavili su stvarati prave, kvalitetne igrače i trenere. Imali su kontinuitet. Srbija to nije imala, nije ni moja Bosna i Hercegovina, a ni druge države. O tome i često govorimo, volimo preskakati stepenice. Hrvatska je od svih nas najbolja”!

