Pala je odluka, reprezentacija BiH dobija veliko pojačanje!

Objavljeno prije 6 minuta

Već je pokrenuta procedura za promjenu sportskog državljanstva iz Švicarske u bosanskohercegovačko

Mladi fudbaler Eman Košpo, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, odlučio je u budućnosti braniti boje reprezentacije BiH. Kako saznaje portal Sportske.ba, već je pokrenuta procedura za promjenu sportskog državljanstva iz Švicarske u bosanskohercegovačko, a postupak je u toku.

Košpo, koji je ovog ljeta iz Barcelone prešao u Fiorentinu, ostat će u prvom timu “Viola” i boriti se za svoju minutažu. Riječ je o jednom od najperspektivnijih mladih fudbalera , koji je prethodnih godina bio dio čuvene Barcelonine akademije La Masia.

Po dolasku u Italiju, Košpa je dočekao kapiten bh. reprezentacije Edin Džeko, što je dodatno učvrstilo njegovu vezu s domovinom. Očekuje se da će, po okončanju procedure, i zvanično postati novi član “Zmajeva”.


