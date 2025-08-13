Fudbal

Real predstavio “čudo od djeteta”: Najskuplji transfer u historiji argentinskog nogometa

Objavljeno prije 1 sat

Real Madrid ozvaničio je dolazak 18-godišnjeg Franka Mastantuonoa iz River Platea.

Transfer vrijedi ukupno 63,2 miliona eura, dok River Plateu pripada 45 miliona neto, a ostatak pokriva druge troškove.

Ugovor je potpisao na šest godina, do 30. juna 2031. godine.

Otkupna klauzula je milijardu eura.

PSŽ je nudio 45 miliona eura.

– Istina je, mnogi klubovi su razgovarali sa mnom i zahvaljujem im se. Razgovarao sam i s Luisom Enrikeom (Luisom Enriqueom), ali Ćabi Alonso (Xabi Alonso) me je tada nazvao i bio je vrlo uvjerljiv, to mi se svidjelo. Jedva čekam da radim s njim – izjavio je Mastantuono.

Ugovor sa Realom je potpisao na dan svog punoljetstva, a smatra se za jednog od najtalentovanijih argentinskih nogometaša.


