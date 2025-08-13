Donaruma razočaran iznenadnom odlukom PSŽ-a: “Neko je odlučio da ja moram otići”

Nakon što je Pari Sen Žermen donio odluku da se rastane s, po mnogima, najboljim golmanom na svijetu u ovom trenutku, oglasio se i sam Đanluiđi Donaruma sa saopćenjem koje je brzo odjeknulo svjetskim medijima.

Iako je glavni kandidat za nagradu namijenjenu najboljem golmanu svijeta, a svom klubu je donio titulu prvaka Evrope, u Parizu su odlučili da za njega više nema mjesta u ekipi.

U medijima se spominje da bi mogao preći u Mančester Siti, a PSG bi od tog transfera trebao zaraditi oko 50 miliona eura. Transfer sagu potvrdio je i sam Donnaruma, ističući da je “neko odlučio da on mora otići”.

– Poruka posebnim pariškim navijačima. Od prvog dana kada sam stigao, dao sam sve i na terenu i van njega, kako bih zaslužio svoje mjesto. Nažalost, neko je odlučio da više ne mogu biti dio grupe i doprinijeti uspjehu tima. Razočaran sam i obeshrabren – poručio je italijanski golman.

– Nadam se da ću imati priliku još jednom pogledati navijače na Parku prinčeva u oči i oprostiti se kako dolikuje. Ako se to ne dogodi, želim da znate da mi je vaša podrška značila sve na svijetu i da to nikada neću zaboraviti – dodao je Donaruma.

Istakao je i da će sa sobom ponijeti sjećanja na sve “magične noći” te poslao oproštajnu poruku saigračima koje je smatrao porodicom.

