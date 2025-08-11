Na Poljudu gorjela srpska zastava uz poklič “Za dom spremni” Bili su istaknuti transparenti na ćirilici, a pjevalo se ponovo i “Kiša pada, kiša pada, Srbija propada”

Bili su istaknuti transparenti na ćirilici, a pjevalo se ponovo i “Kiša pada, kiša pada, Srbija propada”.

Index prenosi da je to dio koreografije Torcidaša koju, zbog lošeg vremena nisu uspjeli da izvedu na prošloj utakmici kada su igrali sa FK Istrom.

Jedina reakcija na skandalozno ponašanje navijača Hajduka, ali i ćutanje hrvatskih generalno na ekspanziju ustaštva posljednjih nedjelja i mjeseci širom Hrvatske, stiglo je od opozicione poslanice Dalije Orešković, koja je na svom Facebooku profilu napisala:

“Plenković je postigao ono što je htio. Ovo nije samo incident huligana i praznih glava. Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve i njihove verzije hrvatstva, domoljublja, vjere i zajedništva. Neko želi simbole Hrvatske nezavisne države i ustaše prikazati kao heroje Domovinskog rata, a s takvima nema zajedništva. To nije naša Hrvatska”.

Orešković je istakla da je pozdrav “Za dom spremni” je napad na hrvatski identitet i vrijednosti.

“To je napad na samu ‘Oluju’, a ne njena proslava. Zapaliti srpsku zastavu na utakmici između dva hrvatska kluba je koreografija aktualne vlasti, a ne navijača. Nema tu Hajdukovaca”, napisala je Oreškovićeva.

