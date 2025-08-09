Futsal reprezentacija BiH počela pripreme za baraž protiv Belgije

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer u Trening centru NS/FS BiH u Zenici, gdje će boraviti i trenirati do srijede, 13. augusta, u sklopu priprema za predstojeće baraž mečeve.

Selektor Goran Melher na raspolaganju ima sve pozvane igrače, osim Muanisa Duvnjaka, koji zbog povrede nije mogao prisustvovati okupljanju.

Tokom boravka u Zenici ekipa će odraditi sedam treninga – šest u Areni “Husejin Smajlović” i jedan u Trening kampu. Rad će biti fokusiran na taktičke i fizičke segmente igre, kao i na uigravanje tima.

Ove pripreme dio su plana pred baraž za plasman na Evropsko prvenstvo 2025, gdje će Bosna i Hercegovina odmjeriti snage sa selekcijom Belgije. Baraž utakmice igraju se u septembru, a iz stručnog štaba naglašavaju da je svako okupljanje važno za što bolju pripremu ekipe.

Pored treninga, Zmajevi će tokom priprema imati i video analize narednog protivnika.

