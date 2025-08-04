UEFA vjeruje Peljti: Ponovo sudi u Ligi prvaka

Evropska fudbalska federacija (UEFA) imenovala je sudije za utakmice kvalifikacija u tri najjača evropska takmičenja.

Najbolji bosanskohercegovački sudija Irfan Peljto, zajedno sa pomoćnicima Senadom Ibrišimbegovićem i Davorom Beljom, dijelit će pravdu na revanš utakmici trećeg pretkola Lige prvaka između Klub Briža i Salzburga. Utakmica je na rasporedu u utorak u 19:30 sati, dok će četvrti sudija biti Luka Bilbija.

Pored sudija, i druga službena lica iz Bosne i Hercegovine bit će aktivna na evropskim utakmicama.

Kontrolor suđenja, Elmir Pilav, ocjenjivat će glavnog arbitra na meču trećeg pretkola Lige prvaka između Ferencvaroša i Ludogoreca, a glavni sudija će biti Alehandro Ernandez iz Španije.

Delegat na revanš susretu trećeg pretkola Evropske lige između SK Brann (Norveška) i BK Haken (Švedska) biće Oliver Glibo.

HŠK Zrinjski, nakon 1:1 remija u Mostaru, gostuje Breidabliku na Islandu, a utakmicu će suditi grčki sudijski tim predvođen Anastasiosom Papapetroum.

