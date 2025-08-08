Objavljena lista kandidata za najprestižnije individualno priznanje u fudbalu

Magazin France Football objavio je imena 30 fudbalera koji će ove godine konkurisati za Zlatnu loptu – najcjenjeniju individualnu nagradu u svijetu fudbala.

Međunarodni žiri sastavljen od specijalizovanih novinara iz 100 najbolje rangiranih zemalja prema FIFA listi odlučivaće o tome ko će naslijediti prošlogodišnjeg osvajača – Rodrija. Španski vezista nije u konkurenciji jer je zbog povrede ligamenata propustio čitavu sezonu.

Kilijan Mbape (Real Madrid), Skot Mektominej (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Aleksis Mak Alister (Liverpul), Robert Levandovski (Barcelona), Kviča Kvarachelija (PSŽ), Hari Kejn (Bajern), Ašraf Hakimi (PSŽ), Viktor Đekereš (Arsenal), Erling Haland (Mančester Siti), Seru Girasi (Borusia Dortmund), Denzel Damfris (Inter), Dezir Due (PSŽ), Džud Belingem (Real Madrid), Đanluiđi Donaruma (PSŽ), Usman Dembele (PSŽ), Žoao Neveš (PSŽ), Nuno Mendeš (PSŽ), Kol Palmer (Čelzi), Majkl Olise (Bajern), Pedri (Barselona), Rafinja (Barselona), Deklan Rajs (Arsenal), Fabian Ruiz (PSŽ), Mohamed Salah (Liverpul), Vinisijus Žunior (Real Madrid), Virdžil van Dajk (Liverpul), Lamin Jamal (Barselona), Vitinja (PSŽ) i Florijan Virc (Liverpul).

Najviše kandidata na listi dolazi iz PSŽ-a, čak devet, dok Barselona i Real Madrid imaju po četiri, odnosno tri fudbalera.

Zlatna lopta bit će dodijeljena igraču koji je prema glasanju žirija ostavio najbolji individualni utisak tokom prethodne sezone. Novi laureat bit će poznat na svečanoj ceremoniji kasnije ove godine.

