Amar Dedić blista u Benfiki: Portugalci oduševljeni, uprava zadovoljno “trlja ruke”

Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić već na samom početku nastupa za Benfiku oduševio je čelnike kluba, pa više nema dileme – Dedić će biti standardni starter u timu.

U finalu Superkupa protiv Sportinga iz Lisabona zablistao je u svom debitantskom takmičarskom nastupu i osvojio prvi trofej, a potom je sinoć briljirao i protiv Nice u trećem pretkolu Lige prvaka.

Benfika je slavila rezultatom 2:0, a Dedić je dominirao na desnoj strani – i u odbrani i u napadu.

Portugalski portal Glorioso 1904 piše da su u Benfici prezadovoljni njegovim partijama.

– Uprava kluba, predvođena Ruijem Kostom (Rui Costa), zadovoljna je igrama novog pojačanja, kako na treninzima, tako i na utakmicama. Već u Superkupu je nastupio tako da je impresionirao trenera Bruna Laža (Bruno Lage) i klupsko rukovodstvo – navodi portal.

Također dodaju: “S obzirom na to da se Aleksander Bah (Alexander Bah) vraća tek krajem godine, više je nego izvjesno da će bosanski sportista u skorijoj budućnosti preuzeti kontrolu nad desnom stranom crvene odbrane.”

Dedić je plaćen svega 12 miliona eura, a s obzirom na sjajne partije, očekuje se da će Benfika kroz njegovu buduću prodaju ostvariti značajan profit. Znajući način na koji klub godinama uspješno prodaje igrače evropskim velikanima, nema sumnje da već sada planiraju naredni veliki transfer.

Navijačka stranica Meu Benfica posvetila je posebnu objavu Dediću nakon nove impresivne partije.

– Imamo pojačanje – Amara Dedića – poručili su nakon pobjede protiv Nice. U komentarima su navijači slavnog portugalskog kluba nizali pohvale na račun bh. reprezentativca i složili se da je dolazak iz RB Salzburga bio pun pogodak.

Facebook komentari