Neuer bijesan na Donnarummu: Znao je da će povrijediti Musialu, nije mu se izvinio dok ga nisam natjerao na to

U četvrtfinalu Svjetskog klupskog prvenstva PSG je savladao Bayern rezultatom 2:0, a susret je obilježila teška povreda Jamala Musiale.

U borbi da dođe do lopte u protivničkom kaznenom prostoru, Musialu je s leđa oborio golman PSG-a Gianluigi Donnarumma i cijelom težinom je pao na nogu Musiali.

Njemački reprezentativac je odmah iznesen s terena i predviđa mu se pauza čak i do pola godine, a kapiten Bayerna Manuel Neuer je bio bijesan na svog kolegu na golu PSG-a.

“U toj situaciji se ne smije tako ići! To je zaista nepromišljen potez. Prihvatio je rizik iako je znao da će povrijediti Musialu”, kazao je Neuer, koji je bijesan i zbog manja empatije koju je Donnarumma pokazao nakon što je povrijedio zvijezdu Bayerna jer mu se izvinio tek kada ga je kapiten Bayerna na to praktički natjerao.

“Otišao sam do njega i rekao mu: ‘Zar ne želiš otići do njega i upitati ga kako je? Stvar je poštovanja da odeš do protivnika, izvineš se i zaželiš mu brz oporavak. Tek nakon mojih riječi je to uradio. Fair-play je veoma važan, ja bih uradio potpuno drugačije od njega”, kazao je Neuer.

