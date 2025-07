Kyle Walker ponovo odbio saudijske milione, odlučio je ostati u engleskom Premiershipu

Slavni engleski nogometaš Kyle Walker (35) je ponovo odbio unosne ponude iz Saudijske Arabije i za mnogo manje novca je odlučio ostati u engleskom Premiershipu.

Walker je u protekla tri prijelazna roka na stolu imao unosne ponude iz Saudijske Arabije, no sva tri puta je odbio vjerovatno najveće ugovore koje je mogao potpisati u karijeri, a sve kako bi mogao nastaviti nastupati za Englesku.

Naime, prošlog ljeta Walker je odbio nekoliko saudijskih klubova i odlučio ostati u Manchester Cityju, a nakon mizerne minutaže u januaru je otišao na posudbu u Milan.

Tada je u razgovoru s Fabriziom Romanom otkrio kako su ga Saudijci mamili enormnom količinom novca, no on se odlučio ostati u Evropi kako bi igrao na najvišem nivou i mogao ostati u reprezentaciji Engleske za koju je do sada nastupio 96 puta.

“Nikad neću reći ‘nikad’ prelasku u Saudijsku Arabiju, ali Premier liga je najbolja liga na svijetu i želim igrati u njoj dokle god mogu”, rekao je tada Walker, a sada je stao iza svojih riječi.

Naime, nakon isteka posudbe ovog ljeta ponovo je dobio ponude iz Saudijske Arabije, no odlučio se za odlazak u Burnley, koji im zasigurno finansijskom ponudom ne može ni blizu parirati.

Kako je javio Fabrizio Romano, Manchester City ga je prodao novom članu elitnog ranga engleskog nogometa, a iznos transfera može maksimalno doseći 5,8 miliona eura ukoliko Walker odigra 70 posto utakmica, te Burnley ostane u ligi.

Walker je pristao na dvogodišnji ugovor, a već je obavio prvi dio ljekarskih pregleda, te se zvanična potvrda transfera očekuje u narednim danima.

Facebook komentari