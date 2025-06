Mamić: 2020. godine sam govorio o kriminalnim sucima, optužnica to potvrdila, zločinačka mafija imao kao za doručak sudije i tužioce

Nekadašnji prvi čovjek Dinama Zdravko Mamić održao je konferenciju u Mostaru.

Na samom početku bilo je tehničkih problema s njegovim Facebook liveom, zbog čega je morao da pomjeri sam početak pressice.

Rekao je da razlog konferencije za medije da podsjeti na događaje koji su počeli prije nekoliko godina vezano za sudske postupke protiv njega i njegove porodice.

Reformator pravosuđa

– Imenovali ste me reformatorom hrvatskog pravosuđa. Prije nekoliko dana protiv bivšeg predsjednika Županijskog suda u Osijeku podignuta je optužnica za teška krivična djela, a vezano za trgovanje utjecajem i prisiljavanje sudaca da donese odluke kako on nalaže. To je važno zato što sam ja 8.10.2020. godine dostavio putem advokatice dostavio USB, gdje sam dostavio USKOK-u dokaze o kriminalnim postupcima kriminalnih sudaca koji su učestvovali u mom progonu. Na početku 2021. godine, na početku reforme pravosuđa, sam rekao da to što su tri suca uhapšena je ništa kakvog kriminalca Zvonka Vrbana imaju i evo bio sam u pravu. Uvijek sam govorio isključivo istinu i to se potvrdilo tokom istrage. Nevjerovatno je da sam 2020. godine podijelio s Državnim odvjetništvom i USKOK-om informacijom o sucima u Osijeku i da se donese pravomoćna presuda protiv mene – rekao je Mamić.

Dodao je da kada se žalio na sudski progon, oni su mu pitali zašto nisam ranije upozorio na njih.

– Odmah sam 2020. godine upozorio. Koga sam trebao obavijestiti? Obavijestio sam Državno odvjetništvo i USKOK, dao sam USB, on je u roku od 24 sata isptivao ljude. Očito je da je to bilo u ladici kod Mladena Bajića. Da su oni na vrijeme uradili posao ja bih bio slobodan čovjek, ne bih bio ovdje. Moj progon i moja prva presuda je bila protiv mene, Modrića i Lovrena. Sven Mišković nije bio ovlašten da vodi postupak protiv mene, on je neovlašteni tužilac. Da je to tako, imam potvrdu od Turudića, koji je rekao da to treba propitati, pozivaju se na praksu Evropskog suda za ljudska prava. Bilo je normalno da kršite zakone i da nađete bolesno ambicioznog Miškovića da dosegne slavu na Mamiću i pokojnom Bandiću. Želim reći hrvatskoj javnosti da je to mafija. Bar 50 puta sam USB-u spomenuo Ljubu Pribića, koji je bio komandir zatvora i zamjenik komandira, kod kojeg sam se sastajao sa sucima, on je bio poštar između mene i sudaca, koji je uzimao poklone koje su tražili od mene. On je meni vratio sat meni, jer se sudija Krušlin prepao jer ima svjedoka. Pribić je čovjek UDBA-e. Pribić odlazi u penziju, sudac Vekić odlazi u penziju, Krušlin je razriješen i odlazi u penziju, sudac Kvesić zvani Butelja, kriminalčina parakselans. Imamo penzionere, imamo optužnicu, a nemamo niti jedno ročište – kazao je Mamić.

Dodao je da će neki umrijeti, to će otići u zastaru, a da godine prolaze.

– Frutek je još sudac, sudi i dalje. I on i dalje prima plaću. Sada smo čuli da će ministar Habijan pokrenuti njegovo razrješenje. Ne možete vjerovati koje su to kriminalčine. Imao sam prepiske SOA-e, gdje opisuju kakav je zlotvor sudac Vrban. Znamo da su mu poništeni i izbori, jer je krao i potpisivao zapisnike. On je profesionalni skupljač crnog novca, njegov sin je dobio posao preko veze. Zvonko Vrban i Petričević su imali informacije koji su ljudi na umoru da ih dohrane da taj jadnik umre nakon 15 dana i onda su na silu uzimali njihovu imovinu. Spominjalo se o autoputu da bi imovina vrijedila više, prao se novac, vršila se utaja poreza. Vrban će završiti u zatvoru, sve je to istražvačkog djela Hedla. Sada je u toku nekoliko istraga protiv Vrbana. Po kojem dokumentu je podignuta optužnica protiv brata i mene, jer je taj novac isplaćeno kao pravo na osnovu ugovora koji su Modrić i Lovren imali. Podigli su optužnicu protiv brata i mene, a amnestirali su Modrića i Lovrena na čijim računima su bili ti novci. Naravno, oni su imali pravo na to, ali oni se nisu osudili na to jer su oni veliki reprezentativci. Kada Modrić i Lovren dođu na sud i Modrić kaže istinu, onda oni podignu optužnicu protiv Modrića i Lovrena da su oni lažni svjedoci – naglasio je Mamić.

Razmontirati reprezentaciju

Istakao je da je tako trebalo razmontirati reprezentaciju Hrvatske, tada su se igrale utakmice pred praznim tribinama, samo kako bi se maknuo Mamić. Poručio je da nikada ni marku nije uzeo iz Dinama, da je pokoljenja založio u bankama za Dinamo.

– Htjeli su posvađani mene s Modrićem i Lovrena, ali oni su govorili istinu. Zamislite te umobolne ljude koji su proglasili njega lažnim svjedokom. Luka je došao kao građanin i rekao istinu, a kada mu je Mišković kazao da je jednom malo drugačije rekao u nedjelju ujutro u 10 sati, kada je izvučen iz kampa. Dinamo se nije pojavio s tužilačkim zahtjevom, a vi ste rekli da sam oštetio Dinamo. Zašto niste Dinamu vratili 8 miliona? Stidite se! Turudić se zgražavao šta su mu uradili. Zločinačka mafija imao kao za doručak sudije i tužioce.

