Nevjerovatna cifra: PSG ostvario rekordnu zaradu jednog kluba osvajanjem Lige prvaka

Fudbaleri Pari Sen Žermena konačno su osvojili Ligu prvaka, a osim toliko iščekivanog “ušatog” trofeja, Parižani su ostvarili i rekordnu zaradu od čak 148 miliona eura.

PSG je uoči finala imao osiguranih 137.9 miliona eura zarade, a pobjeda protiv Intera mu je donijela dodatnih 6.5 miliona.

PSG ponizio Inter i prvi put u historiji osvojio Ligu prvaka

Samim osvajanjem Lige prvaka “Sveci” su osigurali nastup u UEFA Superkupu – gdje će igrati protiv osvajača Evropa lige Totenhema, što im je osiguralo još četiri miliona eura.

U konačnici PSG je inkasirao ogromnih 148.4 miliona eura, što je rekordna zarada jednog kluba u Ligi prvaka. Prošlogodišnji prvak Real Madrid je zaradio ukupno 138.8 miliona eura.

Podsjetimo, Liga prvaka se ove godine igrala u novom formatu s 36 ekipa, što je donijelo i veći nagradni fond.

Kada je riječ o ovoj sezoni, finalista Inter je zaradio 136.6 miliona eura, treći po zaradi je Arsenal (117), Barcelona (116.5), a u top pet je i Bajern Minhen (105.8).

💸💰📊 Your final 🔵 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings for season 2024/25

🔹 PSG 🇫🇷 made +€10.5m tonight:

▪️ +€6.5m is for winning the 🔵 UCL final

▪️ +€4m is for qualifying for UEFA Super Cup

🔹 PSG 🇫🇷 finish the season with record breaking €148.4m… pic.twitter.com/GWTWw6soXy

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 31, 2025