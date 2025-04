Tragedija u Kini: Preminuo poznati fudbaler Aaron Boupendza

Detalji nesreće još uvijek nisu poznati, ali vijest o njegovoj smrti potresla je sportsku javnost širom svijeta. Boupendza, koji je ranije nastupao za brojne klubove i bio prepoznatljiv po svom napadačkom učinku, ostavio je dubok trag u svakom timu za koji je igrao.

Prema dosadašnjim informacijama, Boupendza je poginuo na licu mjesta. Kineske vlasti odmah su pokrenule istragu i trenutno razmatraju sve mogućnosti, uključujući nesretan slučaj, samoubistvo ili čak mogućnost sumnjivih okolnosti.

Dodatnu pažnju istražitelja privukla je informacija da je neposredno prije nesreće došlo do žestoke svađe između Boupendze i njegovog brata, što se sada ispituje kao jedan od ključnih detalja u istrazi.

Zvezda Superlige i internacionalac s bogatom karijerom

Aaron Boupendza (28) proslavio se u sezoni 2020/21. kao najbolji strijelac turske Superlige, kada je u dresu Hatayspora postigao čak 22 gola. Njegova brzina, snalažljivost u šesnaestercu i snažan udarac donijeli su mu brojne ponude iz cijelog svijeta.

Tokom karijere igrao je u Francuskoj, Rumuniji, Kataru, Turskoj, SAD-u i Kini. Neki od klubova čije je dresove nosio su Tours, Al-Arabi, Al-Shabab, Rapid, FC Cincinnati i njegov posljednji klub – kineski Zhejiang.

Na međunarodnoj sceni bio je ponosni reprezentativac Gabona, a nastupao je i na Afričkom kupu nacija, ostavljajući snažan dojam svojom posvećenošću i energijom.

Van terena, Boupendza je bio poznat po svom šarmu, pozitivnoj energiji i izraženom takmičarskom duhu, prenosi N1.

