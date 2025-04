Ivanković: Bit će teška utakmica protiv Sarajeva, povrijeđeno nam je šest igrača

Trener Zrinjskog Mario Ivanković rekao je kako će to biti teška utakmica koju će, vrlo vjerojatno, odlučiti sitnice.

Plemići su ove sezone dvaput gostovali na Koševu, jednom pobijedili i jednom odigrali neriješeno.

“Idemo treći put na Koševo i nadam se uspjehu premda naše zadnje igre i forma nisu najbolji. Porazom od Borca doveli smo se u težu situaciju i zbog toga nam je svaka iduća utakmica kvalifikacijska, tako i ova na Koševu gdje želimo do bodova i nastavka utrke s Borcem”, kazao je Ivanković na konferenciji za novinare,pišu Vijesti

Kako je kazao, poraz od Borca detaljno je analiziran.

“Borac je do gola i do još nekih prilika došao iz naših grešaka. Ukazali smo na te probleme i nadam se da se to neće ponavljati. Moramo misliti na svoju igru i poboljšati određene segmente, pogotovo protok lopte u zadnjoj trećini, da budemo konkretniji i opasniji. Kroz sedmicu smo radili na tome i nadam se da će se u petak to vidjeti”, kazao je Ivanković.

I Zrinjski i Sarajevo imaju problema s povredama.

