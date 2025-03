Osasuna razmatra žalbu: Barcelona bi zbog bizarnog propusta mogla ostati bez pobjede

Fudbaleri Barcelone pobijedili su Osasunu u zaostaloj utakmici 27. kola La Lige s 3:0, ali se sada trijumf Katalonaca osporava.

“Cadena Cope” tvrdi kako Osasuna razmatra žalbu jer postoji sumnja da je Barcelona na ovom meču prekršila FIFA-ino pravilo o obaveznoj pauzi fudbalera nakon što se iz reprezentacije povuče zbog povrede.

Osasuna se poziva na FIFA-in član

– Zastupnici Osasune razmatraju osporavanje utakmice i njenog rezultata zbog toga što je za Barcelonu neovlašteno nastupio Inigo Martinez. Osasuna se pri tome poziva na FIFA-in član 5. On specificira da, kada igrač napusti reprezentaciju zbog povrede, ne smije nastupiti za klub prije nego što od posljednje utakmice u reprezentativnom prozoru prođe pet dana. Iznimka je ako igrača izričito pusti reprezentacija, ali ne i ako on sam to zatraži.

Španija je protiv Nizozemske u Ligi nacija igrala u nedjelju. To znači da su do utakmice Barcelone i Osasune u četvrtak prošla četiri, a ne pet dana. Osasuna sada istražuje je li Martinez napustio reprezentaciju na svoj zahtjev ili ga je kući poslala nacionalna ekipa. To je ključno – pišu španski mediji.

