Barbarez nakon pobjede: Sada dolazi naš mentalitet, ali zato sam ja tu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine donose tri boda iz Rumunije u početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a nakon utakmice govorio je za BHT1 selektor Sergej Barbarez.

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Romania v Bosnia & Herzegovina - Arena Nationala, Bucharest, Romania - March 21, 2025 Bosnia & Herzegovina coach Sergej Barbarez reacts Inquam Photos via REUTERS/George Calin ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.