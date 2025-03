Peljto dosudio penal protiv Portugala, pa ušao u razgovor s Ronaldom

Fudbaleri Danske savladali su Portugal 1:0,u prvoj utakmici četvrtfinala UEFA Lige nacija. Glavni arbitar na ovom meču bio je najbolji bosanskohercegovački sudija Irfan Peljto.

Soccer Football - Nations League - Quarter Final - First Leg - Denmark v Portugal - Parken, Copenhagen, Denmark - March 20, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo speaks to referee Irfan Peljto Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.