Ferstapen šampion već u Japanu: Niz diskutabilnih odluka direkcije trke

Vozač Red Bula Maks Ferstapen postao je dvostruki svjetski šampion poslije trijumfa na Velikoj nagradi Japana, četiri trke prije kraja ovogodišnjeg šampionata Formule 1, piše SK. Nizozemac je osvojio titulu već u Suzuki sasvim zasluženo, ali poslije niza diskutabilnih odluka direkcije trke.

Ferstapen je slavio ispred Šarla Leklera u Ferariju i timskog kolege Serhija Peresa po kiši na „Suzuki“, u trci koja je trajala tek oko 45 minuta zbog vremenskih uslova upisao 12. pobjedu ove sezone, a 32. u karijeri.

Nizozemac je u cilju imao skoro 27 sekundi prednosti u odnosu na Šarla Leklera u Ferariju, međutim, on je pomjeren na treće mjesto zbog greške u samom finišu, kada je izletio sa staze, pa je drugo mjesto preuzeo bio drugi vozač Red Bula Serhio Peres koji je bio četiri desetinke dalje.

S obzirom na to da je voženo između 50 i 75 posto trke bodovanje je trebalo da bude takvo da pobjednik osvoji 19 bodova, drugoplasirani 14, a trećeplasirani 12. Po takvom, inače zvaničnom bodovanju, Ferstapen bi trebalo da ima 111 bodova prednosti u odnosu na Monegašanina, a na raspolaganju do kraja sezone je 112. Međutim, nečijom odlukom dodeljeni su puni bodovi, što znači da je razlika u odnosu na Peresa, koji tako napreduje do drugog mjesta, 113, piše Avaz.

