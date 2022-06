Luis Hamilton o problemu s bolidima: Uzimam tablete protiv bolova

Poskakivanje bolida možda je i broj jedan tema trenutno u Formuli 1.

Već je od ranije poznato da je nova generacija F1 bolida fizički zahtjevnija za vozače, a glavni razlog leži u pretjeranom poskakivanju bolida.

Mercedes je ekipa koja možda ima i najviše problema s tom promjenom u balansu bolida, a to fizički utječe na njihove vozače, Džordža Rasela (George Russell) i Luisa Hamiltona (Lewis Hamilton). Velika Nagrada Azerbejdžana bila je posebno neugodna za Britance, sjetimo se da je Hamilton zbog bolova jedva došao do kraja utrke.

Sedmerostruki svjetski prvak u Kanadi očekuje manje problema s poskakivanjem, ali ističe kako trenutna situacija ugrožava tjelesno zdravlje svih vozača. Uz to, ističe kako u posljednje vrijeme osjeća učestalije glavobolje, piše Avaz.

– Ne mislim da ima bilo kakve veze s godinama, jednostavno je do toga da povrede mogu biti prilično velike. Kada se nosite sa silom od 10g na izbočinama, jer je to ono s čime sam se borio, to je velika bol za donji i gornji dio vrata. Što se tiče sitnih konkusija, definitivno imam puno više glavobolja u posljednjim mjesecima, ali nisam posjetio stručnjaka zbog toga. Ne shvaćam to previše ozbiljno, samo uzimam tablete protiv bolova, kaže Hamilton.

