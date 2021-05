Formula 1 otkazala Veliku nagradu Turske

“Formula 1 je usvojila izmjene u trkačkom kalendaru za 2021. godinu, a sa novim ograničenjima u putovanjima zbog koronavirusa, više nije moguće da se trka održi u Turskoj od 11. do 13. juna”, navedeno je u saopštenju.

Taj vikend će ostati slobodan, Velika nagrada Francuske se pomjera za nedjelju dana unaprijed u odnosu na period od 18. do 20. juna, a biće održane dvije trke u Austriji – prva od 25. do 27. juna, a druga od 2. do 4. jula.

U kalendaru su 23 trke, a do sada su održane četiri – u Bahreinu, Italiji, Portugalu i Španiji. Peta runda je u Monaku 23. maja.

“Radovali smo se trci u Turskoj, ali ograničenja u putovanjima nas onemogućavaju u tome”, rekao je izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali.

Velika nagrada Turske vratila se 2020. godine nakon devetogodišnje pauze. Britanski vozač Mercedesa Lewis Hamilton osvojio je titulu 2020. godine sa prvim mjestom u Intercity Istanbulskom parku prošlog novembra.

Ove sezone Velika nagrada Turske zamijenila je Veliku nagradu Kanade zbog pandemije.

Turska je pod zaključavanjem do 17. maja, a 12. maja Velika Britanija je dodala Tursku na svoju crvenu listu turističkih destinacija kako bi zaustavila širenje koronavirusa, piše “Anadolija”.

