Valentino Rossi produžio ugovor s Yamahom, ali neće voziti za fabrički tim

Rossi, koji će u februaru napuniti 42 godine, će ostati vozač Yamahe i naredne godine. No, umjesto za fabrički tim Monster Energy Yamaha MotoGP vozit će za satelitski tim Petronas Yamaha SRT.

U suštini Yamaha se odlučila na zamjenu vozača. Iz Petronasa je u fabrički tim prešao Fabio Quartararo, a Rossi će sada biti timski kolega sa Francom Morbidellijem, prvim polaznikom Akademije VR46, piše “Klix“.

Legendarni Doktor je sa Petronasom potpisao jednogodišnji ugovor jer privatni timovi, a Petronas je jedan od njih, naredne godine završavaju saradnju sa fabrikama po sadašnjim ugovorima, te Rossi razmišlja da se sa svojim timom VR46 uključi u takmičenje u kraljevskoj klasi.

It’s official – the contracts are signed ❗ 📄 ✍️

In 2021, @ValeYellow46 will be riding for @sepangracing on a factory-spec YZR-M1, with full factory support.

Read the full story here: https://t.co/9UpX8IRUrt#MonsterYamaha | #MotoGP | #YamahaFactoryRacing | #SepangRacingTeam pic.twitter.com/r72tnEPhmJ

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) September 26, 2020