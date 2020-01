Michael Schumacher tajno snimljen u bolničkom krevetu

Njegova obitelj odlučila se na privatnost i cijelo je vrijeme od javnosti skrivala detalje o Schumacherovom stanju koji je na skijanju zadobio ozljede mozga.

No, britanski tabloid The Mirror sada piše da je Schumacher tajno snimljen u bolničkom krevetu. Dogodilo se to lani u njegovoj vili na Ženevskom jezeru.

Zatim ih je “nepoznata osoba” prokrijumčarila iz kuće, navodi se. Schumacherova supruga Corrina odmah je reagirala i sa svojim odvjetnicima slučaj prijavila švicarskom i njemačkom pravosuđu.

No, Mirror navodi da su fotografije ponuđene na crnom tržištu uz cijenu od milijun funti. “Od Schumacherove nesreće nisu se pojavile fotografije ni video”, napominje Mirror tako da nije jasno što se s fotografijama dogodilo i gdje su završile.

Do sada je bilo nekoliko pokušaja da se bivši svjetski prvak u formuli 1 fotografira nakon nesreće, ali nije jedna se fotografija nije pojavila u javnosti, prenosi “N1“.

