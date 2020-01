Michael Schumacher 6 godina nakon nesreće: On više nije čovjek kog smo znali, supruga krije istinu o njegovom zdravlju?!

Cijeli svijet ostao je u šoku 2013. godine kada se pročulo da je čuveni vozač Formule 1 Mihael Šumaher imao tešku nesreću na skijanju.

Sedmostruki šampion u automobilskim trkama tada je zadobio tešku povredu glave, zbog koje je dugo bio u komi i zbog koje mu je život dugo bio ugrožen.

Punih šest godina od neseće, Šumahera niko nije vidio u javnosti, a poznati italijanski neurohirurg Nikola Aćari tvrdi da mu se stanje dodatno pogoršalo.

“On više nije osoba koje se sjećamo sa automobilskih staza”, tvrdi dr Aćari.

“To moramo da razumijemo, jer zbog povrede mozga koju je preživio, on sada ima potpuno izmjenjenu mišićnu i koštanu strukturu”, kaže neurohirurg.

Šumaher i dalje živi u svojoj vili na Ženevskom jezeru sa suprugom Korinom i njihovo dvoje djece. Od nesreće se veoma malo zna o njegovom stanju, jer ni supruga ni djeca ne žele da otkrivaju informacije, ali Žan Tot, bivši menadžer čuvenog vozača otkrio je u decembru 2019. da se Mihael “još uvijek bori”. Do tog zaključka došao je kada je posjetio Šumahera u njegovoj vili, kako bi zajedno pratili Grand Pri.

“Uvijek sam pažljiv sa ovakvom vrstom saopštenja, ali to je istina. Gledao sam trku sa Mihaelom u njegovoj kući u Švajcarskoj. On je u najboljim rukama i ima najbolju negu kod kuće. Ne odustaje i nastavlja da se bori”, rekao je Tot.

Ipak, Tot otkriva da Majkl ne može da komunicira onako kako je to mogao ranije.

“Naše prijateljstvo nije isto kao ranije jer više ne postoji komunikacija koju smo nekad imali”, priznao je nekadašniji Šumaherov menadžer.

Ipak, njegov stari prijatelj Vili Veber prošle godine je šokirao javnost kada je rekao da Korina krije istinu o zdravstvenom stanju njenog supruga.

“Znam da je Majkl teško povrijeđen, ali ne znam kako napreduje. Volio bih da znam kako mu je, da ga stegnem za ruku i vidim mu lice, ali njegova supruga Korina to ne dozvoljava. Vjerovatno se plaši da ću vidjeti šta se događa i da ću javnosti reći istinu. Ipak, čvrsto vjerujem u Majklov oporavak, jer znam koliki je on borac. Ako šansa postoji, on će je iskoristiti. Ovo ne može da bude kraj.

Molim se za njega i ubijeđen sam da ćemo se opet vidjeti”, rekao je Veber.

Podsjetimo, 29. decembra 2013. godine, Mihael Šumaher zadobio je tešku povredu mozga, kada je na skijanju udario glavom o stenu. Tri mjeseca je proveo u indukovanoj komi, kako bi ljekari mogli da mu spase život. S obzirom na to da se porodica ne oglašava o njegovom zdravstvenom stanju, javnosti je ostalo samo da nagađa kako se sada osjeća nekadašnji šampion u Formuli 1, piše “Stil“.

