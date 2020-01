Lewis Hamilton dao pola miliona dolara Australcima koji se bore sa požarima

I dok su, primjerice, Novak Đoković i Marija Šarapova zajedno donirali 50.000 američkih dolara, Hamilton je odlučio biti mnogo velikodušniji, te je odlučio učestvovati sa deset puta većom sumom, prenosi “Klix“.

Hamilton je dao 500.000 dolara, te je pozvao i ostale vrhunske sportiste da se uključe u pomoć žrtvama požara.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9. siječnja 2020.