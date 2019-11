Šumaherova supruga otkrila kakvo je stanje legendarnog vozača Formule 1

Povodom te godišnjice, Šumaherov nekadašnji menadžer Vili Veber (Willi Weber) gostovao je u emisiji njemačkog “RTL-a”. Prema riječima njegovog bivšeg menadžera, Šumaherova supruga Korina (Corinna) skriva od javnosti sve informacije.

– Znam da je Mihael mnogo stradao, ali ne znam koliko se, zapravo, oporavio. Htio bih znati kako je, stisnuti mu ruku, ali njegova supruga Korina mi ne dopušta. Mislim da se ona boji da ću ja odmah vidjeti šta se događa i reći istinu u javnosti – rekao je Veber.

Šumaherova supruga Korina u jednom od svojih rijetkih intervjua za magazin “She's Mercedes” objasnila je svoje postupke.

– On je u najboljim mogućim rukama i dajemo sve od sebe kako bismo mu pomogli. Shvatite nas, slijedimo njegove želje da njegovo zdravlje ostane tajna. Sve što je ljudski moguće kako bismo mu pomogli, mi radimo. Tako osjetljivu temu kao što je zdravlje, držimo u privatnosti, jer on to želi – rekla je gospođa Šumaher.

Mihael Šumaher je, prema pisanju francuskih medija, u bolnici “Georges-Pompidou” u Parizu, gdje su ga prevezli pod lažnim imenom, piše “Avaz“.

