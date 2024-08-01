Rijedak događaj: Horhe Martin pao s motora slaveći sprint pobjedu u Austinu

Dok je slavio svoju pobjedu u MotoGP sprint utrci u Austinu, Horhe (Jorge Martin) pao je sa svoje Aprilije, dok je karakteristično za motocikliste slavio pobjedu vozeći na zadnjem točku.

– To mi se prvi put dešava! Nikad nisam vidio ništa slično…

Martinova proslava pobjede na sprint utrci u Austinu završila je neslavno nakon što je izgubio kontrolu nad Aprilia motociklom u krugu slavljenja, dan nakon što je prekinuo svoju 500-dnevnu seriju bez pobjede.

Martin je podigao prednji točak u zrak pred publikom, ali pri dodiru s tlom izgubio kontrolu i pao.

Iako je ostao s glavom u rukama, uspio je otići neozlijeđen i kasnije se izvinio svom timu.

Unatoč dobroj formi ove sezone, pobjeda u sprint utrci djelovala je malo vjerojatno jer se u subotnjoj kvalifikaciji Martin plasirao tek sedmi, više od pola sekunde iza “polesittera” Fabija di Đijantonija (Fabia di Giannantonia).

U ranoj fazi utrke popeo se na drugo mjesto, ali ga je u 7. krugu pretekao timski kolega Marko Bezeći (Marco Bezzecchi), što je smanjilo njegove šanse za pobjedu.

Ipak, Martinova odluka da koristi srednje tvrdu zadnju gumu isplatila se u završnici.

Nakon što je Bezeći ispao tri kruga prije kraja, Martin je u posljednjem krugu preuzeo vodstvo od Bagnaije i slavio pobjedu.

S ovom pobjedom, Martin sada ima najviše pobjeda (17) u sprint utrkama, iako će pad u slavlju ostati nezaboravan trenutak

